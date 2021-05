Jorge Wilstermann x Ceará: prováveis escalações e onde assistir Enquanto time da Bolívia não tem chance de classificação, um triunfo assegura a passagem do Vozão para as oitavas da Sul-Americana

Na próxima quinta-feira (27), o Ceará joga pela última rodada na fase de grupos da Copa Sul-Americana onde, frente a equipe do Jorge Wilstermann, tem a possibilidade de depender apenas do seu resultado para avançar as oitavas de final.

>Quais grupos carecem de definição na Sul-Americana?

Sendo líder da chave com nove pontos, um à frente do Arsenal Sarandi, qualquer vitória é suficiente para os comandados de Guto Ferreira. Em caso de igualdade, o Alvinegro precisaria torcer para o clube argentino não superar em casa o Bolívar na partida que acontece simultaneamente.

Para o Wilstermann, o confronto não terá peso algum na competição continental pois, tendo somente dois pontos ganhos na chave, ele chegou a última rodada matematicamente eliminado.

No entanto, como o futebol boliviano está parado por conta de uma verdadeira briga pelo comando da Federação Boliviana, o compromisso servirá para ganho de ritmo de jogo e maior observação do elenco por parte do técnico Diego Cagna, contratado há menos de um mês.

FICHA TÉCNICA

JORGE WILSTERMANN x CEARÁ

Local: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL)

Data e hora: 27/05/2021 – 19h15

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Byron Romero e Andrés Tola (ambos EQU)

Onde assistir: CONMEBOL TV

JORGE WILSTERMANN (Técnico: Diego Cagna)

Banega; Ballivián, Paredes, Echevarría e Villarroel; Añez, Morales e Arano; Serginho, Vargas e Osorio.

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Willian, Charles, Mendoza, Vina e Lima; Felipe Vizeu.

