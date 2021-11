Jorge treina em dimensões reduzidas e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Santos Verdão entra em campo no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília)

O Palmeiras realizou, nesta quinta-feira (4), mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para a partida contra o Santos, no domingo (7).

Em campo, primeiramente, os atletas realizaram um trabalho tático, focando em transições, marcações, posicionamentos, entre outros. Posteriormente, acompanhados de Carlos Martinho, alguns atletas aprimoraram fundamentos defensivos, enquanto outros, com Vitor Castanheira, focaram em trabalhos do sistema ofensivo.

O lateral Jorge, que iniciou a transição física na última quarta-feira (3), realizou trabalhos internos e, também, movimentações em dimensões reduzidas com alguns atletas.

A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para o próximo domingo (7), às 16h (de Brasília).

