Jorge Salgado toma posse como novo presidente do Vasco; Confira os eleitos do Conselho Deliberativo Após mais um tumultuado episódio na justiça, Gigante da Colina conseguiu realizar votações, de maneira híbrida, na noite desta sexta-feira, em sua sede Náutica, na Lagoa

Após mais um tumultuado episódio na justiça, o Vasco realizou, na noite desta sexta, uma cerimônia solene em que elegeu os novos membros da Mesa Diretora e do Conselho Fiscal (Deliberativo). Com isso, Jorge Salgado, representante da ‘Mais Vasco’, foi empossado como novo presidente do Gigante da Colina para o próximo triênio (2021/2023).

Para compor o Conselho Deliberativo, em chapa única, Carlos Fonseca, da “Mais Vasco” foi eleito e empossado como novo presidente da Mesa Diretora. Ao todo foram 163 votos, com 153 para a chapa, quatro em branco e dois nulos.

Em relação ao Conselho Fiscal, a votação teve duas chapas, e a “Mais Vasco” venceu com 130 votos. Neste sentido, Joao Marcos Amorim foi eleito presidente do Conselho Fiscal, ao lado de dois membros titulares: Joao Marcelo e Silvio Almeida. Além deles, dois suplentes compõem a mesa Luís Cunha e Silvio Elias.

Durante o pleito, o novo presidente da Assembleia Geral, Otto Carvalho, afirmou que três conselheiros da chapa “Sempre Vasco” renunciaram aos cargos. Tratam-se dos ídolos e ex-jogadores Edmundo, Felipe e Pedrinho, que foram substituídos pelos suplentes Bruno Kauffman; Anderson Vasquez e Victor Medeiros.

Desembargadora concede efeito suspensivo após liminar



Durante o dia, o juiz Paulo Roberto Correa, da 8ª Vara Cível do Rio de Janeiro, decidiu suspender a posse de Jorge Salgado, e dos novos 150 conselheiros da Assembleia Geral do clube. O magistrado atendeu a liminar de 12 sócios do Cruz-Maltino, que pretendiam anular o ato solene e validar Leven Siano como novo presidente

No entanto, o Vasco entrou com um recurso e a Desembargadora Mônica Faria Sardas concedeu um efeito suspensivo, que derrubou a decisão da liminar do juiz Paulo Roberto Correa, e a posse de Jorge Salgado foi confirmada. De acordo com o argumento apresentado pelo clube, a decisão do magistrado “violou frontal e manifestamente o princípio da hierarquia”.

Por fim, o documento reiterou que a indefinição e a guerra política atrapalha o desempenho esportivo do Vasco, e que caso a liminar não fosse cassada, o clube entraria em campo neste sábado contra o Atlético-MG, às 21h, em São Januário, sem um presidente em ofício.

– Tal fato ainda se agrava quando considerada a situação do C.R.V.G. no âmbito do futebol. O time, como cediço, luta na reta final do Campeonato Brasileiro para suplantar suas brigas internas e escapar do rebaixamento. Caso não cassada a liminar proferida pelo MM. Juízo de piso, o Club entrará em campo neste sábado, para jogar contra o Atlético Mineiro, sem qualquer represente em sua Diretoria Administrativa – salientou.

Confira o novo Conselho Deliberativo do Vasco (chapa única)

Presidente – Carlos Fonseca

VP – Renato Britto

1° Secretário- Marcelo Rocha

2º Secretário- Leandro Coutinho

Confira o novo Conselho Fiscal do Vasco



130 votos – Mais Vasco

26 votos – Sempre Vasco

2 nulos

1 branco

Joao Marcos Amorim – Presidente

Joao Marcelo – membro titular

Silvio Almeida – membro titular

Luis Cunha – suplente

Silvio Elias – suplente

