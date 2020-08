Jorge Salgado se torna 6º pré-candidato à presidência do Vasco

A eleição presidencial do Vasco ganhou mais uma pré-candidato. Nesta terça-feira, o empresário Jorge Salgado, de 73 anos, anunciou a sua intenção de disputar o cargo na votação, que deve ocorrer em novembro, tendo sido lançado pela chapa “Mais Vasco”.

A chapa de Salgado para a eleição agrega os grupos políticos “Ao Vasco Tudo”, “Confraria Vasco”, “Desenvolve Vasco”, “Petro Vasco”, “Vasco do Povo” e “Resgata Vasco”.

Salgado disputou a eleição presidencial de 1997 no Vasco, tendo sido derrotado à época por Antônio Soares Calçada. Ele também é fundador da Ativa Investimentos, uma das maiores corretoras de investimento independente do País.

Com longa trajetória política no Vasco, Salgado é grande benemérito, tendo sido vice-presidente de finanças entre 1986 e 1989. Nesse período, o time foi duas vezes campeão estadual e faturou o título do Campeonato Brasileiro em 1989. Também fez uma contratação histórica, ao tirar Bebeto do rival Flamengo.

Ele ainda atuou como diretor de seleções da CBF após deixar o time cruzmaltino, ficando até 1993 no cargo, em sucessão a Eurico Miranda, em um período que incluiu a Copa do Mundo de 1990.

Antes de Salgado, a eleição presidencial do clube contava com cinco pré-candidatos: Augusto Ariston, Fred Lopes, Luis Roberto Leven Siano, Luis Manoel Fernandes e Nelson Medrado Dias. Ainda é esperado que Julio Brant, também se apresente para a votação, sendo lançado pelo grupo “Sempre Vasco”. E que o presidente Alexandre Campello busque um novo mandato.

