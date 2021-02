Jorge Salgado, presidente do Vasco, testa positivo para Covid-19

O presidente do Vasco Jorge Salgado testou positivo para a COVID-19 no último domingo. Salgado está assintomático, e seguirá com suas funções no Cruz-Maltino de sua casa, onde cumprirá o isolamento social.

Carlos Roberto Osório (Primeiro vice-presidente) e Roberto Duque Estrada (Segundo vice-presidente) estão responsáveis pela representação externa do Clube até se complete o período de quarentena do presidente.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço do último domingo, a equipe pode ser ultrapassada na rodada pelo Sport, que ainda entra em campo.

