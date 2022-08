Jorge Salgado celebra venda da SAF do Vasco à 777: ‘Estamos construindo nosso futuro. Essa é a saída’

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 22:37 Compartilhe

A noite deste domingo é de enorme satisfação para a maioria dos torcedores do Vasco. Com aval dos sócios e dos adeptos, o Cruz-maltino aprovou a compra de 70% da SAF para a 777 Partners, um marco na história do clube. Aproveitando o momento, o presidente Jorge Salgado rebateu críticas e confirmou que a operação é solução para o futuro .

– Não tenho a menor dúvida de que estamos construindo o futuro do Vasco. Eu sei que uma minoria barulhenta fez de tudo para que isso aqui não estivesse acontecendo. Construíram mentiras, inventaram um monte de coisas, calúnias das mais diversas – disse, antes de completar:

– Vocês estão vendo o que está acontecendo, operação foi efetivada com a aprovação do sócio e da torcida, estamos rompendo com um passado de alguns anos, nefasto. Hoje é um clube sério, a meritocracia é o que manda aqui no Vasco, estamos construindo nosso futuro. Essa é a saída, a melhor solução para hoje – concluiu, em papo com os jornalistas ainda no Calabouço.

A votação terminou com maioria esmagadora votando “SIM” à SAF. Ao todo, 4.907 sócios do Vasco votaram na Assembleia Geral Extraordinária (AGE): 3.898 a favor (79,44%), 976 contra (19,89%) e 33 brancos/nulos (<1%). Um momento histórico para o clube.

Com a venda de 70% da SAF, o Vasco receberá R$ 700 milhões da 777 Partners. O montante será usado, em sua vasta maioria, para quitar dívidas anteriores do clube. O restante deve ser investido no futebol, como contratações, por exemplo.

