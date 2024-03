Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Elba Ramalho e mais artistas são confirmados no Arraial Estrelado 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 13:14 Para compartilhar:

Acompanhando as palavras do grande Luiz Gonzaga, “olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo”, o Arraial Estrelado (@arraialestrelado) chega ao mais paulistano de todos os parques, o Ibirapuera, em junho. A segunda edição do evento, promovido pela Fishfire e Grupo Enter, vai contar com 12 grandes atrações do sertanejo e do forró, nos finais de semana de 8 a 16 de junho. Sucesso em 2023, a organização aposta na paixão do brasileiro pelo São João e promete levar o sertão para São Paulo.

O festival, que reuniu cerca de 27 mil pessoas ano passado, estará ainda maior. É esperado um público de 50 mil pessoas durante os 4 dias de evento, que poderão viver experiências culturais típicas junto a grandes shows.

O evento tem início com apresentações de Zezé de Camargo & Luciano, Edson & Hudson e Zé Ramalho. No domingo, 9, sobem ao palco Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone e a banda Rastapé. Na semana seguinte, é a vez de nomes emblemáticos da festa do São João brasileira, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e uma grande atração surpresa, encantarem a todos, no sábado, 15. E para fechar o festival, o público vai poder curtir os shows das duplas Jorge & Mateus e César Menotti & Fabiano e dançar ao som de Falamansa.

Além dos shows principais, o festival ainda traz uma arena exclusiva com diversas brincadeiras, Food Park e apresentações de DJs. Grandes marcas, patrocinadoras e parceiras do evento, farão ativações nas áreas de descanso, na área de alimentação, nos espaços de descanso e na tenda de acolhimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arraial Estrelado (@arraialestrelado)

Arraial do Bem

Assim como no ano passado, o público do Arraial Estrelado 2024 poderá fazer o bem ao mesmo tempo em que se diverte. A doação de 1kg de alimento não-perecível garante 45% de desconto no valor do ingresso selecionando a opção ‘meia-solidária’ na compra na plataforma da Ingresse (condição não-cumulativa e sujeita à disponibilidade). Em 2023, mais de 4 toneladas de doações foram encaminhadas para a ONG Banco de Alimentos.

Programação

Sábado – 8 de junho

Zé Ramalho

Édson e Hudson

Zezé di Camargo e Luciano

Domingo – 9 de junho

Bruno e Marrone

Zé Neto e Cristiano

Rastapé

Sábado – 15 de junho

Geraldo Azevedo

Elba Ramalho

Atração surpresa

Domingo – 16 de junho

Jorge & Mateus

César Menotti e Fabiano

Falamansa

Serviço – Arraial Estrelado 2024

Data: dias 8, 9, 15 e 16 de junho de 2024

Local: Parque do Ibirapuera – Portão 02: Acesso Premium | Portão 10: Acesso Pista

Ingressos: a partir de R$130 setor pista e R$260 setor premium – conforme o lote

Meia-solidária: 45% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento.

Site para vendas: ingresse.com/arraialestrelado

Classificação etária: 18 anos

Acessibilidade

Mais informações: https://arraialestrelado.com.br/





