Jorge Martin vence Etapa da França da MotoGP em fim de semana perfeito em Le Mans

Em um final de prova emocionante, o espanhol Jorge Martin venceu a Etapa da França da MotoGP neste domingo e fechou um fim de semana perfeito no circuito de Le Mans. Martin já havia conquistado a pole position com o recorde do circuito e triunfado na corrida sprint no sábado. O espanhol abriu vantagem na liderança do Mundial da MotoGP com 129 pontos. O italiano Francesco Bagnaia tem 91 pontos na segunda colocação, e o espanhol Marc Marquez é o terceiro com 89.

E foram os três primeiros colocados no campeonato que protagonizaram o acirrado duelo no final da prova deste domingo. Eles entraram para a última volta colados, com Martin em primeiro, Bagnaia em segundo e Marquez em terceiro. Preocupado, o líder olhava para trás para se certificar das estratégias dos rivais.

Na Curva 9, Marquez atacou Bagnaia e conseguiu a ultrapassagem. A disputa pela segunda posição deu a Martin um breve respiro e ele conseguiu manter a ponta até o final. O italiano tentou reagir e dar o troco em Marquez, mas o espanhol defendeu a posição com maestria. O duelo final foi presenciado por 119.145 pessoas que lotaram as arquibancadas de Le Mans.

A disputa entre Martin e Bagnaia começou na largada, já que ambos partiram da primeira fila e Bagnaia conseguiu ultrapassar Martín. Já Marc Marquez fez uma nova corrida de recuperação, como na sprint em que também terminou em segundo, e conseguiu outra grande largada e de 13º passou em oitavo lugar após a primeira volta. O sul-africano Brad Binder também teve um começo de corrida excelente, saindo do último para o 13º lugar.

Martin não permitiu que Bagnaia abrisse vantagem e o pressionava. Foram algumas voltas de tensão, com manobras de ambos. Faltando sete para o final, Martin conseguiu a ultrapassagem sobre o italiano e fechou perfeitamente a possibilidade de um contra-ataque imediato para se colocar em primeiro lugar. A esta altura, Marquez já aparecia na terceira colocação e conseguiu se aproximar para entrar na última volta colado em Martin e Bagnaia.

A próxima etapa da MotoGP acontece na Espanha, a partir do dia 24 de maio no circuito da Catalunha. A definição do grid e a corrida sprint acontecem no dia 25 e a corrida principal da Etapa da Espanha será no dia domingo (25).

Confira a classificação da Etapa da França:

1º Jorge Martin (Pramac), 41min23s709

2º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 0s446

3º Francesco Bagnaia (Ducati), a 0s585

4º Enea Bastianini (Ducati), a 2s206

5º Maverick Viñales (Aprilia), a 4s053

6º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 9s480

7º Franco Morbidelli (Pramac), a 9s868

8º Brad Binder (KTM), a 10s353

9º Aleix Espargaro (Aprilia), a 11s392

10º Alex Marquez (Gresini), a 13s442

11º Raul Fernandez, a 24s201

12º Johann Zarco (LCR), a 26s809

13º Augusto Fernandez (Tech3), a 27s426

14º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 30s026

15º Alex Rins (Yamaha), a 30s936

16º Luca Marini (Repsol Honda), a 40s000

Abandonaram:

Miguel Oliveira (Trackhouse), Jack Miller (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Repsol Honda), Marco Bezzecchi (VR46), Pedro Acosta (Tech3)