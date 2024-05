Jorge Martin vence a corrida sprint na França e amplia vantagem na MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/05/2024 - 11:59 Para compartilhar:

O espanhol Jorge Martin largou na pole e venceu neste sábado a corrida sprint da etapa da França da MotoGP. Marc Marquez, que largou na 13ª posição, fez uma corrida de recuperação e terminou em segundo lugar, diante do compatriota Mavericks Viñales, em um pódio 100 espanhol.

Com a vitória, Martin aumentou sua vantagem na liderança do Mundial de MotoGP. Ele tem agora 104 pontos contra 76 do italiano Enea Bastianini, que terminou a sprint na quarta colocação. O italiano Francesco Bagnaia, que era o vice-líder da classificação e largou ao lado de Martin, abandonou a prova e se manteve com 75 pontos.

Bagnaia teve problema logo na largada, quando caiu do segundo lugar para o meio do pelotão. Marco Bezzecchi saiu bem e ocupou o segundo lugar em perseguição a Jorge Martin. Enquanto Bagnaia recuava, Márquez avançava e, após figurar na quinta posição em algumas curvas, era quem se aproximava da dupla Martin e Bezzecchi na frente.

Bagnaia foi o primeiro a abandonar a prova, na terceira volta. Bezzecchi deixou a corrida na nona volta a abriu caminho para Márquez terminar na segunda colocação. No final da sprint, Bastianini ainda tentou um lugar no pódio, mas não foi capaz de superar Viñales e teve que se contentar com o quarto lugar. O espanhol Aleix Espargaro foi punido por queimar a largada, mas mesmo assim terminou na quinta colocação..

Confira a classificação da corrida sprint da Etapa da França:

1º Jorge Martin (Pramac), 19min49s694

2º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 2s280

3º Maverick Viñales (Aprilia), a 4s175

4º Enea Bastianini (Ducati), a 4s798

5º Aleix Espargaro (Aprilia), a 7s698

6º Pedro Acosta (Tech3), a 9s185

7º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 11s190

8º Jack Miller (KTM), a 11s516

9º Raul Fernandez, a 12s257

10º Fabio Quartararo (Yamaha), a 12s699

11º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 13s492

12º Franco Morbidelli (Pramac), a 15s578

13º Johann Zarco (LCR), a 16s439

14º Alex Marquez (Gresini), a 16s816

15º Brad Binder (KTM), a 16s969

16º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 19s123

17º Augusto Fernandez (Tech3), a 23s618

18º Luca Marini (Repsol Honda), a 27s854

Abandonaram:

Marco Bezzecchi (VR46), Alex Rins (Yamaha), Joan Mir (Repsol Honda) e Francesco Bagnaia (Ducati)