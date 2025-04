Jorge Martín sofre acidente no Catar e fratura 11 costelas

ROMA, 14 ABR (ANSA) – Após perder as três primeiras etapas da temporada por lesão, o atual campeão de MotoGP, Jorge Martín, voltou às pistas no último domingo (13), mas sofreu uma queda depois de ter sido atingido pela moto do italiano Fabio Di Giannantonio e fraturou 11 costelas.

O piloto espanhol foi atingido nas costas com o pneu dianteiro de seu adversário e caiu no asfalto. Após ser transferido para o Hospital Geral Hamad, em Doha, exames indicaram um pneumotórax traumático.

Em comunicado à imprensa, a equipe Aprilia atualizou o estado de saúde de Martín, que passará alguns dias no Catar antes de retornar para seu país.

“Jorge passou a noite no Hospital Geral Hamad. Não há lesões traumáticas afetando seu cérebro, coluna cervical ou órgãos abdominais”, afirmou.

Segundo o comunicado, “oito fraturas envolveram do primeiro ao oitavo arcos costais posteriores, e três fraturas foram observadas do sétimo ao nono arcos laterais”. Além disso, uma “inflamação pleural mínima também foi observada no contexto do pneumotórax conhecido”.

“Graças a Deus poderia ter sido muito pior. Tentarei mantê-los atualizados”, escreveu o piloto nas redes sociais, publicando uma foto sua no centro médico. (ANSA).