Jorge Martín cai na primeira volta e Bagnaia vence a sprint da etapa da Indonésia de MotoGP

Francesco Bagnaia mostrou mais uma vez que está vivo na briga pelo título da MotoGP. O italiano se aproveitou da queda de seu rival, Jorge Martín, logo na primeira volta para assumir o primeiro lugar e vencer a corrida sprint da etapa da Indonésia. Enea Bastianini e Marc Márquez completaram o pódio.

A corrida começou de maneira emocionante. Martín largou bem, conseguiu sustentar a primeira posição, mas acabou caindo na penúltima curva, ainda na primeira volta, o que o fez cair para o último lugar. O espanhol ainda fez boas ultrapassagens, chegou em décimo, mas não somou pontos.

Bagnaia foi quem mais se aproveitou da queda de Martín. O italiano pulou do quarto para o segundo lugar logo na largada e contou com um erro do espanhol para assumir a liderança da corrida. Na frente, só administrou a vantagem para confirmar a vitória e garantir pontos preciosos no Mundial de Pilotos.

Enea Bastianini protagonizou uma briga acirrada com Marc Márquez, mas levou a melhor e terminou em segundo, com o espanhol completando o pódio em terceiro e obtendo a melhor volta da corrida. O top-10 ainda teve Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martín.

Além de Martín, Augusto Fernández e Joan Mir caíram. Diferente do espanhol, eles tiveram que abandonar a prova. Já Miguel Oliveira não participou da sprint, pois sofreu um forte acidente no 1º treino livre. Ele bateu a cabeça e chegou a ser levado para o centro médico. Ele sofreu algumas fraturas no punho direito.

A corrida principal da etapa da Indonésia da MotoGP será neste domingo, às 4h, pelo horário de Brasília. Martín largará da pole e tentará recuperar os pontos perdidos para Bagnaia na sprint. O italiano sairá do quarto lugar.

Confira o resultados da corrida sprint da etapa da Indonésia de MotoGP:

1.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 19min41s354

2.º – Enea Batistini (Ducati), a 0s107

3.º – Marc Marquez (ESP/Ducati), a 1s701

4.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 3s072

5.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 5s967

6.º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 6s210

7.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 6s664

8.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 6s938

9.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 7s706

10.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 9s104

11.º – Jack Miller (AUS/KTM), a 9s618

12.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 9s843

12º – Brad Binder (AFS/KTM), a 11s118

13.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), a 12s418

14.º – Álex Rins (ESP/Yamaha), a 12s579

15.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 12s952

16.º – Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 13s351

17.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 15s496

18.º – Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 21s895

Não completaram: Augusto Fernández (ESP/Tech3), e Joan Mir (ESP/Repsol Honda)

Veja o grid de largada para a etapa da Indonésia de MotoGP:

1.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), 1min29s088

2.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), 1min29s623

3.º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), 1min29s671

4.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), 1min29s745

5.º – Enea Batistini (Ducati), 1min29s792

6.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), 1min29s848

7.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), 1min29s942

8.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), 1min29s963

9.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), 1min30s107

10.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), 1min30s418

11.º – Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), 1min30s524

12.º – Marc Marquez (ESP/Ducati), sem tempo

13.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), 1min30s110

14.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), 1min30s243

15.º – Álex Rins (ESP/Yamaha), 1min30s293

16.º – Jack Miller (AUS/KTM), 1min30s385

17.º – Luca Marini (ITA/VR46), 1min30s395

18.º – Takaaki Nakagami (JAP/Honda), 1min30s430

19º – Brad Binder (AFS/KTM), 1min30582

20.º- Joan Mir (ESP/Repsol Honda), 1min30s698

21.º – Augusto Fernández, 1min31s086