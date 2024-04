Jorge Martin cai, Marc Márquez volta ao pódio e Bagnaia vence a etapa da Espanha de MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2024 - 10:50 Para compartilhar:

Após fazer uma modesta classificação e passar despercebido na corrida sprint, o italiano e atual campeão mundial Francesco Bagnaia mostrou que conhece o circuito de Jerez como poucos. Neste domingo, ele venceu a etapa da Espanha pela terceira vez consecutiva, conquistando assim a sua 20ª vitória na MotoGP.

“Foi muito bom, eu me diverti muito. Ver essa torcida é algo espetacular. Só tenho a agradecer e nada mais. Mas eu gostei bastante da corrida, a batalha com o Marc foi extremamente forte. Quando você enfrenta um cara como ele, você precisa ser extremamente forte e foi isso que fiz para conquistar a vitória”, disse Bagnaia.

Marc Márquez, que voltou a subir ao pódio após um hiato de 558 dias, terminou em segundo e não se conteve em felicidade ao lado dos torcedores. Marco Bezzecchi foi o terceiro. A entrega do troféu ainda teve um convidado especial. Piloto da Ferrari, Carlos Sainz esteve ao lado de seu pai para premiar os campeões da etapa da Espanha.

“Foi uma corrida super importante e estou extremamente feliz com o resultado. Eu e Bagnaia fizemos uma luta incrível, assim como já ocorreu outras vezes. Eu tentei fechar a porta, mas não deu muito certo. Mas estou feliz com o resultado”, completou Márquez, lembrando o momento de tensão na pista. Eles travaram uma verdadeira batalha pela primeira colocação, mas o italiano se defendeu bem e ainda cravou a melhor volta para sair com a vitória.

Líder do campeonato, Jorge Martín não teve um bom dia. Ele chegou a liderar a corrida, mas acabou cometendo um erro na curva 6 e sofreu sua primeira queda na temporada. Com isso, acabou saindo zerado da corrida. Mesmo assim, continua na primeira posição, com 92 pontos, seguido de perto por Bagnaia (75) e Enea Bastianini (70). Pedro Acosta é o quarto, com 69.

Enea Bastianini, inclusive, terminou na quinta posição, atrás também de Alex Márquez. Completaram o Top 10: Brad Binder, Fábio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Viñales e Pedro Acosta.

Os pilotos voltam às pistas no final de semana do dia 12 de maio, para a etapa da França, no Bugatti Circuit.

Confira a classificação da etapa da Espanha:

1º Francesco Bagnaia (Ducati), 40min58s053

2º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 0s372

3º Marco Bezzecchi (VR46), a 3s903

4º Alex Marquez (Gresini), a 7s205

5º Enea Bastianini (Ducati), a 7s253

6º Brad Binder (KTM), a 7s801

7º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 10s063

8º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 10s979

9º Maverick Viñales (Aprilia), a 11s217

10º Pedro Acosta (Tech3), a 20s762

11º Raul Fernandez (Trackhouse), a 23s508

12º Joan Mir (Repsol Honda), a 23s584

13º Alex Rins (Yamaha), 28s452

14º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 29s049

15º Fabio Quartararo (Yamaha), a 32s015

16º Stefan Bradl (Asprilla), a 41s433

17º Luca Marini (Repsol Honda), a 43s323.

Não completaram: Augusto Fernandez (Tech3), Jack Miller (KTM), Franco Morbidelli (Pramac), Lorenzo Savadori (Honda), Jorge Martin (Pramac), Johann Zarco (LCR), Daniel Pedrosa (KTM) e Aleix Espargaro (Aprilia).