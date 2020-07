Jorge Jesus se despede da Nação: ‘O Flamengo seguirá sua trajetória vitoriosa’ Técnico usou as redes sociais para se manifestar após deixar o Flamengo

Após ter a saída oficializada do Flamengo e ser anunciado como novo técnico do Benfica, de Portugal, o técnico Jorge Jesus usou as redes sociais para se manifestar, quebrando o silêncio sobre as negociações que marcaram as últimas semanas. O Mister diz ter chegado a hora de encerrar o ciclo com o Rubro-Negro. Um “rompimento que não deixará cicatrizes”, na sua visão.

– Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida – diz trecho da publicação do técnico Jorge Jesus nesta sexta.

