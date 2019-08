Jorge Jesus pode ter sido determinante no afastamento de Cuéllar do Flamengo

Rio – Antes incontestável, Gustavo Cuéllar desceu a ladeira do prestígio no Flamengo em pouco tempo. O colombiano deixou a titularidade absoluta com Jorge Jesus e acabou afastado após pedir para não viajar para Fortaleza para resolver problemas pessoais. A chegada do treinador português pode ter sido decisiva para esse desfecho e crise entre as partes. As informações são da “ESPN Brasil”.

“Claro que depende de cada contexto. Foi o que eu disse: talvez o Cuéllar não pense em continuar no Rio de Janeiro. Mas como o jogador vai administrar essa situação caso ele não saia? Vai ter que jogar muita bola. Aliás, tem um ponto importante: a partir desse imbróglio e tendo Jorge Jesus o peso que tem, certamente ele será parte dessa decisão a ser tomada. Se o treinador português disser que não quer o jogador, o Flamengo passa a pensar no melhor negócio que pode ser feito. Agora, ele pode dizer ao Flamengo: “Não negociem que eu vou fazer esse cara voltar a jogar”, disse o comentarista Gian Oddi.

Cuéllar contava com muita simpatia da torcida e após esse episódio dificilmente a relação será restabelecida. Esta é a opinião de Gian.