Jorge Jesus não relaciona Neymar e brasileiro tem estreia adiada pelo Al-Hilal

Não será desta vez que Neymar fará sua estreia pelo Al Hilal. O técnico Jorge Jesus divulgou nesta sexta-feira os relacionados para o duelo com o Al-Ittihad, pelo Campeonato Saudita, sem o craque brasileiro, recém-recuperado de uma lesão na coxa esquerda.

A previsão do Al-Hilal era ter Neymar no jogo com o Al-Ittihad por ao menos 45 minutos no jogo contra o Al-Ittihad, nesta sexta-feira, mas após uma reunião com sua comissão técnica, o treinador Jorge Jesus optou por preservar o atacante de uma partida na briga direta pela liderança do Campeonato Saudita.

Recuperado de uma lesão na coxa, Neymar participou dos últimos treinamentos da equipe e aumentou a expectativa sob a sua estreia. O brasileiro, no entanto, vai se apresentar à seleção brasileira, na próxima semana, sem ter estreado por seu novo clube.

Ele esteve presente na lista do técnico Fernando Diniz para os primeiros jogos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, e Peru, no dia 12, em Lima. Jorge Jesus avisou que o brasileiro não teria condições de se apresentar à equipe, mas a CBF informou que está acompanhando a situação de perto.

Com isso, Neymar só deve fazer sua estreia pelo Al-Hilal, terceiro colocado do Campeonato Saudita, com dez pontos, dois a menos do que o Al-Ittihad, no dia 15 de setembro, diante do Al-Taawoun, quarto, com dez.

