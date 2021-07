Jorge Jesus manda recado para nova temporada: ‘Vencer, vencer, vencer’ Técnico do Benfica iniciou os trabalhos da pré-temporada visando a conquista do Campeonato Português e buscando ir longes nas outras outras competições

O técnico Jorge Jesus iniciou os trabalhos de pré-temporada com o Benfica e mandou um recado para os torcedores. Apesar dos problemas políticos no clube, o Míster pede união e afirma estar com sede de vitórias em busca de títulos.

– Vamos começar uma nova temporada. Todos juntos somos mais fortes. Vencer, vencer, vencer! – escreveu o treinador em suas redes sociais.

O comandante irá iniciar sua segunda temporada com os Encarnados desde sua retorno a Portugal após passagem marcante com o Flamengo. E Jesus espera um ano melhor já que na última campanha não conquistou nenhum título.

Até o momento, o Benfica não fez grandes movimentações no mercado de transferências. O clube contratou o atacante brasileiro Rodrigo Pinho e o ponta Gil Dias. As Águias também venderam Pedrinho ao Shakhtar Donetsk e Cervi para o Celta de Vigo.

