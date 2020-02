Jorge Jesus indica busca do Flamengo por mais um reforço para 2020

O Flamengo voltou a ser agressivo no mercado de transferências no início de 2020, fechando contratações de jogadores valorizados e caros, mas ainda está em busca de reforços. Às vésperas de suas primeiras decisões na temporada, o técnico Jorge Jesus revelou que o clube ainda deve acertar a chegada de mais um nome para a sequência das competições.

O clube se reforçou para 2020 com os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, além dos atacantes Michael, Pedro e Pedro Rocha. Também fez investimento pesado para adquirir Gabriel, que atuou por empréstimo pelo clube no ano passado.

“Estamos de acordo que o Flamengo fez reforços cirúrgicos em função das nossas necessidades. Ainda vamos contratar mais um”, afirmou Jesus, em entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 2 sobre o Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

No clássico, o Flamengo foi avassalador ao abrir 3 a 0, mas permitiu a reação do Fluminense, que marcou duas vezes e teria avançado à decisão caso empatasse o clássico. Jesus dividiu a responsabilidade pela resposta do rival com o árbitro Grazianni Maciel Rocha e defendeu seus jogadores, apontando que seria impossível ter mantido a intensidade inicial durante os 90 minutos.

“Quem controla o impedimento? É o árbitro. Eles fizeram os gols e nitidamente o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. A partir daí, acreditaram que poderiam buscar o 3 a 3, ganharam emocionalmente e terminarem o jogo atuando no limite do risco. Não há nenhuma equipe do mundo que jogue os 90 minutos em cima do adversário. Se fosse, não seria 3 a 0, seria 6 a 0”, disse.

Classificado à final da Taça Guanabara, o Flamengo enfrentará na decisão o vencedor do duelo entre Boavista e Volta Redonda, marcado para domingo. No mesmo dia, o time estará em Brasília para encarar o Athletico-PR, pela Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha.

Jesus aposta no apoio do torcedor do clube como um diferencial do Flamengo para o duelo decisivo. “Jogar em Brasília é como se fosse no Maracanã. O apoio incondicional vai ser igual. E será nossa primeira final”, comentou.