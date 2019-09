Jorge Jesus garante força máxima do Flamengo contra o São Paulo

Rio – O Flamengo deve ir com força máxima enfrentar o São Paulo pelo Brasileiro no próximo sábado. Mesmo com o confronto de ida pela Libertadores contra o Grêmio na próxima quarta-feira, o técnico Jorge Jesus afirmou que não vai poupar ninguém para o confronto do Maracanã.

“Não vou poupar ninguém por causa do jogo do Grêmio. Os que tiverem condições de jogar, vão jogar”, afirmou o treinador após a vitória sobre o Internacional.

O Flamengo lidera o Brasileiro e chegou ao 49 pontos após a vitória sobre o Internacional. Pela Libertadores, o clube carioca disputa com o Grêmio uma vaga na final contra o vencedor do clássico argentino: Boca e River.

