Jorge Jesus explica como o futebol brasileiro influencia seu trabalho

Jorge Jesus revelou que o futebol brasileiro influencia o seu trabalho. Durante a entrevista do treinador ao “Bem, Amigos!”, do SporTV, ele falou sobre a importância da Seleção Brasileira da Copa de 70, comandada por Zagallo, para sua carreira e explicou que exige que suas equipes deem um espetáculo. Na visão do português, é preciso ganhar com “nota artística”.

– Eu resgatei essa ideia do futebol brasileiro, que é uma ideia que eu, como treinador, exijo aos meus jogadores. Ou seja, para além de ganhar, que é o grande objetivo, eu quero que as minhas equipes respeitem o espetáculo. Eu quero que as minhas equipes deem espetáculo.

– E eu até costumo dizer aos meus jogadores isto: quando a gente ganhar e se conseguir dar nota artística a nossa vitória… nós temos que dar nota artística a nossa vitória. Isto é uma palavra que ficou muito salva em Portugal. Em alguns jogos eu dizia: “hoje, o Benfica ganhou, mas ganhou com nota artística”. Eu resgatei porque achei que o futebol brasileiro, ao longo desses anos todos que eu fui vendo, é o futebol que é artístico e é aquilo que o povo gosta.

