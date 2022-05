Jorge Jesus elogia treinadores brasileiros: ‘Conhecimento muito forte do jogo’ Jorge Jesus ainda destacou que o Brasil conta com bons jogadores porque tem bons treinadores 'da formação' para desenvolver toda a capacidade criativa dos pequenos





“Treinadores brasileiros” foi um dos temas da entrevista do técnico Jorge Jesus ao programa “Bem, Amigos!”, do SporTV. Nesse sentido, o Mister os elogiou e destacou duas características destes profissionais: um conhecimento “muito forte” do jogo e não errar a seleção dos 11 melhores jogadores do grupo.

> Veja 15 atacantes que poderão mudar de clube em julho na Europa

– O treinador brasileiro tem um conhecimento, na minha opinião, muito forte do jogo. Eles sabem ver o que está acontecendo no jogo. Outra coisa que eu acho que eles têm boa: são bons selecionadores do grupo deles – afirmou.

– Normalmente, escolhem os 11 melhores do grupo deles, não erram. Isto é um fator muito importante para um treinador. Quando a gente tem um plantel de vinte e tantos e não consegue, demora muito tempo é definir quem são os 11 melhores – completou.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Além disso, Jorge Jesus fez elogios aos treinadores brasileiros “da formação”. De acordo com o Mister, o Brasil tem bons jogadores porque tais profissionais conseguem desenvolver a capacidade criativa dos pequenos que, no futuro, serão jogadores.

– O Brasil tem bons jogadores é porque tem bons treinadores da formação para desenvolver toda essa capacidade criativa dos miúdos. Eu não defino um bom treinador porque ele é português ou espanhol, um bom treinador não tem nacionalidade, não tem passaporte – disse.

E MAIS:

E MAIS: