Jorge Jesus diz que Flamengo seria campeão em Portugal e G6 na Inglaterra

Rio – Jorge Jesus é o técnico do momento no Brasil. Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores, o português está nas graças da torcida do Flamengo. Neste domingo, foi ao ar uma entrevista exclusiva do comandante rubro-negro ao Esporte Espetacular.

O treinador comentou sobre diversos temas durante a conversa no Ninho do Urubu. Entre eles, em que estágio estaria o Flamengo caso disputasse as grandes ligas europeias. Além disso, o treinador fez questão de dizer que é o melhor grupo com quem já trabalho em toda a sua carreira.

“Em Portugal, seguramente (seria protagonista). Disputava o título a brincar, à frente de todos, disparado. Nos outros países, como Inglaterra, não seria da mesma maneira. Mas disputaria entre os seis primeiros lugares. Com os 11 que o Flamengo joga, é muito forte”, afirmou.

“Não tenho dúvida que esse é o melhor. Não se negam a nada. Eu não dou muitas folgas, poderiam vir dizer: “Mister, dá uma folguinha”. Na Europa, em todos os jogos querem “folguinhas”. Esses estão sempre interessados em trabalhar. A exigência que coloco no treino, eles absorvem com muita facilidade. Estou satisfeitíssimo com eles. Futebol é isso, paixão. Se não tiverem prazer no que fazem, vão ter um grande problema, o da pressão. E eles estão em um clube que é pressão todos os dias. Se não tiverem paixão, a pressão vai bloquear a qualidade do jogo deles”.