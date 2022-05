Jorge Jesus diz que aceitaria convite para ser treinador da Seleção Brasileira: ‘É irrecusável’ Técnico português conta que ocupar o posto após a saída de Tite seria um orgulho grande





O cargo de técnico da Seleção Brasileira vai ficar vago após a Copa do Mundo do Qatar, já que Tite anunciou que vai sair após a competição. Em entrevista ao “Bem, Amigos!”, do “SporTV”, Jorge Jesus foi questionado se aceitaria um convite para ocupar o posto e garantiu que diria sim.

– Isso é irrecusável, para qualquer treinador. Muito mais para mim, não tem dúvida – disse o treinador português, que ainda completou:

– Não há nenhum treinador no mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil. Muito menos eu, seria um orgulho muito grande. Como um marco histórico da minha carreira, treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E os jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores do mundo não só em quantidade, mas também em qualidade.

No programa, Jesus disse que recebeu algumas propostas depois de deixar o Benfica, em dezembro de 2021. O técnico revelou que recebeu ofertas de duas seleções sul-americanas, uma delas o Chile, e até de um time da Premier League. Ele explicou os motivos para recusar os convites.

– Quando saí do Benfica, tive possibilidade de trabalhar em diversas partes do mundo, inclusive na Inglaterra. O Everton me convidou, não me entusiasmou, porque fui habituado a ganhar títulos, não jogos. É dentro de um projeto assim que estou à procura – disse Jorge Jesus.

