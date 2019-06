Jorge Jesus desembarca no Rio e assume em definitivo comando técnico do Flamengo

Acompanhado de três membros de sua comissão, o técnico Jorge Jesus desembarcou, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, para assumir definitivamente o comando do Flamengo. “Estamos empolgados para começar a trabalhar”, afirmou o português.

Jorge Jesus esteve no Rio há uma semana para conhecer as instalações do Ninho do Urubu, assinar contrato de um ano, ver o empate sem gols com o Fluminense, pelo Brasileirão, e dar a primeira entrevista coletiva.

A comissão técnica de Jorge Jesus será formada por sete pessoas. Os que faltam devem chegar no Rio nesta terça-feira. O staff conta com o auxiliar João de Deus, o adjunto Tiago Oliveira, o preparador Mário Monteiro, Marcio Sampaio, que faz um trabalho voltado para prevenção e recuperação de lesões, Rodrigo Araújo e Gil Henriques, analistas de vídeo, além do coaching brasileiro Evandro Mota.

Os jogadores se reapresentam nesta quinta-feira pela manhã, no Ninho do Urubu, quando serão iniciados os treinamentos. O Flamengo só volta a jogar no dia 10 de julho, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Até lá, Jesus terá três semanas para fazer as alterações que considera ideais para a equipe.

Além da parte técnica, o treinador também vai se reunir com a diretoria para acertar a vinda de reforços. A contratação de um zagueiro e de um atacante são as prioridades do treinador para o segundo semestre.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo só volta a jogar no dia 14 de julho, no Maracanã, diante do Goiás, pela décima rodada. O time da Gávea é o terceiro colocado, com 17 pontos, três atrás do Santos e cinco a menos que o líder Palmeiras.