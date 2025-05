Jorge Jesus deixa o Al-Hilal de forma amigável e pode virar aposta da CBF para a seleção

A direção do Al-Hilal confirmou nesta sexta-feira a saída do técnico Jorge Jesus, um dos principais cotados para comandar a seleção brasileira. A saída do português já era dada como certa pela imprensa da Arábia Saudita nos últimos dias.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, o clube saudita confirmou o encerramento amigável do contrato com o treinador português, que havia sido contratado em julho de 2023. Segundo o comunicado oficial, a decisão foi tomada em comum acordo, e o interino Mohammed Al-Shalhoub assume o time nas próximas rodadas da liga saudita.

A saída de Jesus ocorre dias após a eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, diante do também saudita Al-Ain, por 3 a 1, na última terça-feira. A queda no torneio continental, considerado a grande obsessão do clube na temporada, pesou para o desligamento, apesar da campanha quase perfeita na liga nacional.

Aos 70 anos, Jorge Jesus encerra sua segunda passagem pelo Al-Hilal com três títulos, incluindo o Campeonato Saudita. Ele havia comandado o clube entre 2018 e 2019 antes de se transferir para o Flamengo, onde fez história com a conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2019.

Livre no mercado, o português volta a ter o nome ligado à seleção brasileira, em um cenário que ainda segue indefinido dentro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade mantém como prioridade a contratação de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, mas vê com bons olhos a possibilidade de apostar em Jorge Jesus, muito pela aproximação do treinador com o torcedor do País.

A indefinição sobre o futuro de Ancelotti, que pode deixar o clube espanhol ao fim da temporada europeia, em junho, faz com que a CBF ainda hesite em tomar uma decisão definitiva. O italiano informou recentemente que não assinará com nenhuma outra equipe antes de resolver sua situação com o Real. Enquanto isso, Jorge Jesus surge como plano alternativo viável e disponível.

Além da experiência internacional, pesa a favor de Jesus o trabalho bem-sucedido que realizou no Brasil. No entanto, seu relacionamento com Neymar – que deixou o Al-Hilal em janeiro – chegou a ser colocado em dúvida após declarações públicas do treinador sobre a condição física do camisa 10.

Caso a escolha por Jorge Jesus se concretize, ele estaria apto a assumir a seleção imediatamente e já comandar a convocação para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. A pré-lista dos jogadores precisa ser enviada à Fifa até 18 de maio, e os convocados finais devem ser definidos até o dia 26.

Por ora, a CBF mantém o discurso de cautela e avalia os cenários. O nome de Jorge Jesus segue no radar, e sua saída do Al-Hilal pode acelerar as conversas – especialmente se a entidade optar por não esperar Ancelotti até o fim da temporada europeia.