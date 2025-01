Jorge Jesus critica baixo rendimento físico de Neymar: ‘Não consegue acompanhar’

O técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, não poupou palavras para falar sobre a situação do atacante Neymar Jr. e a sua ausência nos jogos de sua equipe durante coletiva realizada nesta quinta-feira, 16.

Jesus chegou a criticar o desempenho físico do camisa 10 e também aproveitou para deixar em aberto a sequência de Neymar no Al Hilal.

“Sobre Neymar… Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe”, afirmou.

Jesus também falou sobre a retirada de algum outro estrangeiro da lista de jogadores inscritos no campeonato árabe para que Neymar possa ser incluído. “Não é fácil. Temos que tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions da Ásia, só não está inscrito numa competição, que é o campeonato. Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. E o resto já não compete a mim falar mais alguma coisa sobre a situação particular dele” comentou o técnico português.

Questionado sobre a sequência do jogador no Al Hilal, Jesus foi enfático e transferiu a responsabilidade para o brasileiro. “Não posso comentar coisas que não sei. A única coisa que sei é que Neymar neste momento não está inscrito. Até 31 de janeiro a janela está aberta. Portanto, não vou especular coisas que não sei. Eu quando idealizei este time foi com Mitrovic e Neymar, antes de ele ter essa lesão que já vai a 14 ou 15 meses que ficou fora da competição. Não sei do interesse desses clubes, isso não passa por mim. Não posso responder porque não sei”, disse.