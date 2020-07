Jorge Jesus avalia volta do Flamengo: ‘A exigência é sempre querer mais’ Técnico falou sobre o desempenho do Rubro-Negro após a paralisação de três meses por conta da pandemia do novo coronavírus

O Flamengo foi a campo pela segunda vez após o retorno das partidas após a paralisação por conta da pandemia do coronavírus, nesta quarta-feira, e venceu o Boavista por 2 a 0, no Maracanã, sem grandes dificuldades. Os gols foram do atacante Pedro e do meia Gerson. Após a vitória, o treinador Jorge Jesus avaliou a atuação da equipe e mirou a conquista do título do Carioca.

– Nossa exigência é sempre querer mais e estar mais perfeito. Nem sempre somos capazes. Como líder, tenho que exigir. Se estamos a vencer por 2 gols, buscar o terceiro, depois o quarto. Poderíamos ter feito mais gols. É o segundo jogo da equipe, muito bom, o adversário praticamente não teve chance de gols. Foram quase 90 minutos dentro do campo adversário, o que não é fácil. Criamos muitas oportunidades, todos queriam fazer gols, mas acabamos não fazendo – afirmou o Mister ao canal do clube no Youtube, antes de completar:

– Agora temos mais um jogo domingo. Faltam dois jogos para, praticamente, ganhar tudo que há no Brasil. Só a Copa que não ganhamos – projetou.

Dono da melhor campanha geral no Campeonato Carioca, na soma das duas fases de grupo, e campeão da Taça Guanabara, o time do Flamengo conquistará o Estadual sem a necessidade de finais se vencer a Taça Rio.

O adversário rubro-negro na semifinal do segundo turno do Estadual será conhecido nesta quinta-feira, com a rodada de encerramento do Grupo B.

