Jorge Jesus admite que Neymar saiu triste do Al-Hilal: ‘Principalmente comigo’

Neymar manifestou após a reestreia pelo Santos, na última quarta-feira, sua mágoa com o português Jorge Jesus, técnico no time que atuava antes de voltar ao Brasil, o Al-Hilal, da Arábia Saudita. E Jesus afirmou em entrevista que o jogador de fato deixou o futebol árabe triste, em especial com o próprio treinador.

Em processo de recuperação de uma ruptura em ligamento do joelho esquerdo que o deixou fora de ação por quase um ano, até o final de 2024, Neymar vinha esboçando seu retorno aos gramados em 2025, pelo Al-Hilal. Ainda em janeiro, porém, Jorge Jesus afirmou que o brasileiro não seria inscrito na liga nacional porque não tinha condições físicas de acompanhar o restante da equipe.

Agora, após a saída do atacante para o Santos, em entrevista que ainda irá ao ar no Canal 11, de Portugal, o ex-técnico flamenguista elogiou o camisa 10 e fez um mea culpa: “Foi o melhor jogador que já trabalhei desde que sou treinador”, disse ele, que foi perguntado se Neymar saiu triste da Arábia. “Saiu. Principalmente comigo.”

Depois de ter atuado por 52 minutos e mostrado bom desempenho na quarta-feira passada, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, Neymar respondeu a fala de Jorge Jesus sobre seu condicionamento.

“Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do (Jorge) Jesus quando ele falou que eu não estava em condições iguais à equipe. Nos treinamentos, era completamente diferente. Eu demonstrava que estava sim apto a jogar e em condições iguais aos atletas, que estavam em condições de jogar. Quando a gente treinava, quem decidia era eu, quem fazia gol era eu, e colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Quando ele deu essa informação, eu sabia que ia mostrar uma coisa diferente. O único lugar que consigo me defender é em campo”, afirmou Neymar em entrevista à CazéTV.