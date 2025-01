Jorge Fossati deixa o cargo de treinador da seleção peruana após fiasco nas Eliminatórias

A Federação Peruana de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, que o uruguaio Jorge Fossati, que já comandou o Internacional, deixou o cargo de treinador da seleção local. O treinador uruguaio de 72 anos não resistiu ao mau desempenho de sua equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com apenas sete pontos em 12 rodadas, os peruanos amargam a lanterna da competição. Na campanha, o Peru obteve apenas uma vitória (sobre o Uruguai), acumulou quatro empates e sofreu sete derrotas. Diante do Brasil, os peruanos amargaram um revés de 4 a 0 em jogo realizado no dia 15 de outubro, no estádio Mané Garrincha.

Fossati foi contratado em dezembro de 2023 e deixa a função com pouco mais de um ano no cargo. Por meio de nota, a entidade anunciou a sua decisão.

“Após chegar a um acordo mútuo, Jorge Fossati não continuará como treinador da seleção peruana de futebol. Nossa instituição expressa sua gratidão ao treinador e a sua equipe técnica pelo comprometimento demonstrado durante o período em que esteve à frente da nossa seleção”, diz parte do trecho do comunicado.

Na classificação, a Argentina lidera a classificação de forma isolada com 25 pontos e oito vitórias. O Uruguai aparece em segundo com 20 seguido de perto pelas seleções do Equador e da Colômbia, que vêm com a mesma pontuação (19). O Brasil, do técnico Dorival Júnior, é o quinto colocado com 18.