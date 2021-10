Jorge Cerruti morre aos 77 anos em São Paulo

Nesta sexta-feira (01) morreu o ator, diretor e dublador Jorge Cerruti, aos 77 anos de idade. A notícia foi confirmada pela sobrinha do artista, que publicou uma nota nas redes sociais explicando o ocorrido. Ela não divulgou a causa da morte do tio.

+ Globo de Ouro acrescenta novos membros em busca de aumentar diversidade

+ ‘Não falo com ela’, diz irmã de Whindersson Nunes sobre Luísa Sonza

“Bom dia, aqui é a sobrinha do Jorge. Venho informar que o velório do meu tio será hoje das 16h às 19h no Cerimonial do Pacaembu, na Av. Pacaembu, 1.254, São Paulo”, escreveu a sobrinha. “Vai deixar saudades, tio. Descanse em paz, amamos você”, finalizou.

Veja também