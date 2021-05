Jorge Braga explica que investidor da Botafogo S/A terá que respeitar nome e cores do clube e ganhar títulos CEO do Alvinegro comemorou a aprovação da continuidade do projeto de clube-empresa por parte do Conselho Deliberativo e afirmou que conversas com investidores aumentarão

Um dia para ficar lembrado. É assim que pelo menos Jorge Braga, CEO do Botafogo, encarou a reunião do Conselho Deliberativo, realizada nesta quinta-feira, que autorizou que o projeto da S/A, que pretende implementar um clube-empresa, fosse para frente.

Com a aprovação dos conselheiros, os envolvidos no projeto podem, de forma oficial, iniciar negociações com investidores interessados na profissionalização do departamento de futebol do Botafogo. Jorge Braga comemorou.

– Por esmagadora maioria, aprovamos o primeiro passo da Botafogo S/A. É a autorização para começar a prospectar investidores para o Botafogo. Na prática, nós recebemos autorização para começar a namorar com os investidores. Esse não é um processo que vai acontecer de repente, é importante deixar claro que ninguém assina um cheque desse tamanho, faz um investimento, apesar de o Botafogo ser glorioso de repente – afirmou, em entrevista à “BotafogoTV”.

O executivo explicou alguns dos moldes das negociações com os investidores. Quem quer que seja, terá que respeitar as tradições do Botafogo: cores, nome, hino etc, além de ganhar títulos a médio prazo.

– Vai ser um processo de muito cuidado de transparência. As condições que foram aprovadas hoje protegem o Botafogo, o seu pavilhão, as suas cores, o nome, dá muita segurança jurídica e financeira para o Botafogo. Também exige que o futuro investidor traga os títulos que a torcida botafoguense merece. É com muita alegria que conto com vocês, precisamos da torcida nos apoiando – completou o CEO.

