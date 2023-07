Jorge Aragão recebe alta após uma semana internado para tratar câncer: ‘Respondendo bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 9:15 Compartilhe

Internado desde o dia 17 de julho, para tratar de um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático, o cantor e compositor Jorge Aragão recebeu alta no domingo, 23. Segundo a assessoria do artista, ele se sente bem e está amparado pela família.

“O artista já se encontra em casa, sentindo-se bem e recebendo o apoio e carinho de sua família. A alta de Aragão, que estava internado desde a segunda-feira, 17, aconteceu no início desta tarde. De acordo com sua equipe médica, ele vem respondendo bem ao tratamento”, informou a nota enviada à imprensa.

“Agradecemos o carinho e respeito da imprensa, assim como todo público em geral! Breve traremos novas informações, que serão dadas sempre via sua assessoria de imprensa”, finalizou a equipe do artista.

O que é linfoma não-Hodgkin?

Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Ainda conforme o instituto, existem mais de 20 tipos diferentes da doença.

“O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças. Como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. De modo geral, o LNH torna-se mais comum à medida que as pessoas envelhecem”, explica o Inca.

O instituto informa em seu site ainda que, por razões desconhecidas, o número de casos da doença duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos.

