Jorge Aragão recebe alta após dez dias internado: ‘Já estou de volta no pedaço’

O cantor Jorge Aragão, 75 anos, recebeu alta após ser internado para realizar uma cirurgia de retirada da vesícula. No dia 27 de novembro, ele sentiu enjoos e dores no estômago e foi internado no Hospital São Lucas Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Na unidade médica, o artista foi diagnosticado com quadro de colecistite aguda e precisou ser submetido a uma cirurgia retirada da vesícula.

A alta aconteceu na última sexta-feira, 6, mas somente nesta quarta, dia 11, a informação foi divulgada. Jorge Aragão usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e avisar que está pronto para retomar a agenda de apresentações.

“Olá, minha gente. Vim aqui agradecer tantas mensagens de carinho, tantas mensagens de energias boas. Já estou de volta no pedaço, graças a Deus. O doutor já me liberou para trabalhar. Segue a programação normal de final de ano. Vamos simbora, acabou essa história de vesícula”, brincou o sambista em vídeo publicado no Feed do Instagram.

Por conta da colecistite, o cantor cancelou a apresentação que faria no encerramento das comemorações do Dia Nacional do Samba, no dia 1º de dezembro.

Após dois dias de internação e ainda antes da cirurgia, Jorge Aragão publicou vídeo para relatar os sintomas que apresentou e informar que seria submetido ao procedimento.

“Senti uma pontada no estômago e tive enjoo também. Claro que tenho sempre que estar me cuidando, ir ao médico, e a minha vesícula, que já tem quase uns três anos, está querendo fazer graça comigo. Dessa vez, os médicos me prenderam e disseram: ‘Olha, não vai sair mais, vamos fazer, vamos tirar isso daí’. Então, vão arrancar a minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita… Daqui a pouco estou de volta”, declarou o sambista no dia 29 de novembro.

