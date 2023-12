Jorge Aragão lança uma nova versão para o sucesso ‘Cabelo Pixaim’, em parceria com L7nnon

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2023 - 20:29 Para compartilhar:

O cantor e compositor Jorge Aragão, que ganhou sua fama de bamba nos sambas de roda, agora faz um flerte com o Rap ao trazer uma nova roupagem ‘Cabelo Pixaim’, que foi um de seus maiores sucessos.

Lançado originalmente no final dos anos 90, a canção agora trará trecho inédito composto e interpretado por L7nnon em uma parceria com o sambista no hit, que chega também com novo nome, passando a se chamar ‘Cotidiano Pixaim’.

A novidade será posta em rotação nas plataformas digitais em formato de single, a partir desta sexta-feira, 8. O lançamento faz parte do novo EP de Aragão, intitulado ‘Projeto Identidade’, que começou a ser lançado no mês da Consciência Negra, fazendo uma viagem inesquecível por alguns sons de Aragão que representam a força da cultura negra no Brasil.

Sucessos já conhecidos de Aragão, como ‘Malandro’, ‘Moleque Atrevido’, ‘Preto Cor Preta’, ‘Coisa de Pele’, entre outras, também serão reinventadas em parceria com nomes já consagrados no cenário do rap e do trap. Entre eles estão BK, Emicida, Djonga, Rappin Hood, Liniker, Xamã e Negra Li, além do sambista Xande de Pilares interpretando faixa totalmente inédita com o mestre samba, trazendo uma obra de profunda reflexão.

As canções serão lançadas uma a uma, apresentadas semanalmente entrando em 2024 ainda repleto de novidades, quando será disponibilizado o compilado completo.

“Prestigiados são aqueles que usam a arte como luta. E eu fico feliz em saber o que fiz pela música. Temos a cor da noite, somos filhos de todo açoite, mas podemos construir diariamente novos caminhos. Seguimos unidos, mais fortes e mais lindos”, reflete o poeta do samba, ao falar sobre o projeto, que também pretende chamar atenção para o fato de que o Dia da Consciência Negra, não se trata apenas de uma data, apesar do importante simbolismo que a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, nos traz.

O ‘Projeto Identidade’ revisita o passado, por causa das músicas que carregam história e abordam essa temática, mas, ao mesmo tempo, faz essa conversa com artistas novos, jovens e engajados em nossa luta, e completa com inéditas do Jorge visionário.

Imprimindo ao compilado, essa emocionante homenagem à cultura preta na música brasileira, as canções também virão acompanhadas por lyric vídeo e por um mini-documentário, em que o cantor e os rappers convidados falam mais sobre o projeto e seu significado.

“Este é um projeto muito importante e cheio de significado para mim, carrega o dia a dia das nossas raízes, falando do cotidiano, da beleza, da cultura, da força, do talento, da resiliência e tantas outras formas de arte do nosso universo cultural”, conclui Aragão.

