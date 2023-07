Jorge Aragão é internado para tratar câncer; entenda o estado de saúde do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 14:24 Compartilhe

Após ser diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, o cantor Jorge Aragão deu início, nesta semana, ao tratamento contra o câncer.

O sambista foi internado em hospital no Rio de Janeiro, onde deve permanecer pelos próximos dias em observação.

De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa do artista, nesta quinta-feira (20), Aragão está bem e responde positivamente aos procedimentos médicos.

O cantor descobriu a doença após fazer exames de rotina.

“O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante”,”O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta para o fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados”, . Agradecemos o carinho e respeito da imprensa, assim como do público em geral”, informou a equipe do artista.

Linfoma é um tipo raro de câncer do sangue que tem origem na medula óssea, assim como ocorre com a leucemia.

Os sinais no organismo se apresentam em forma de inchaço indolor dos gânglios linfáticos da virilha, axilas e pescoço, além de suor intenso à noite, febre, erupção cutânea avermelhada no corpo. Sintomas como náusea, vômitos, dores abdominais, perda de peso e cansaço também podem ser alerta para a realização de exames.

