Jorge Aragão atualiza estado de saúde após cancelar show e ser internado: ‘Daqui a pouco estou de volta’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2024 - 18:05 Para compartilhar:

Jorge Aragão, 75 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 29, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após cancelar agenda de shows e ser internado.

O cantor segue internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para tratar de um quadro de colecistite aguda.

+Jorge Aragão é internado e cancela show previsto para o fim de semana no Rio

+Cantor Jorge Aragão comemora cura de câncer aos 75 anos: ‘Começando a vida agora’

Em vídeo publicado no Instagram, o cantor disse que precisará se submeter a uma cirurgia para retirada da vesícula na próxima semana.

Jorge Aragão se apresentaria na Cidade do Samba, no próximo domingo, 1º, em evento de comemoração pelo Dia Nacional do Samba. Sua participação precisou ser cancelada, mas o artista está confiante de que logo voltará aos palcos.

“Anteontem senti uma pontada no estômago e tive enjoo também. Claro que tenho sempre que estar me cuidando, ir ao médico, e a minha vesícula, que já tem quase uns três anos, está querendo fazer graça comigo. Dessa vez, os médicos me prenderam e disseram: ‘Olha, não vai sair mais, vamos fazer, vamos tirar isso daí’. Então, vão arrancar a minha vesícula para que eu possa continuar essa trajetória tão bonita… Daqui a pouco estou de volta”, declarou o sambista.

A colecistite é uma inflamação da vesícula biliar, que pode gerar dores abdominais intensas.

“E não adianta pedir para que eu não dê susto em ninguém, porque sou o primeiro a me assustar. Mas, graças a Deus, estou bem. Segunda-feira [dia 2 de dezembro] faço a cirurgia e logo depois vamos para a rua”, disse ele, otimista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Aragão (@jorgearagaodacruz)