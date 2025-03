Jordana Brewster, de ‘Velozes e Furiosos’, surpreende fãs ao publicar fotos no Rio

Jordana Brewster, 44 anos, causou um burburinho na web, neste domingo, ao compartilhar cliques na praia. Mas, o que chamou a atenção foi o fato de o cenário ser tropical, mas especificamente o Brasil. Em registros, publicados no Feed do Instagram, a atriz de “Velozes e Furiosos” mostra que está curtindo o sol do Rio de Janeiro.

‘Em casa’, escreveu ela na legenda da publicação.

É que a artista é filha brasileira. Nos comentários, os fãs ficaram eufóricos ao saber que a estrela da série de filmes americana.

“Mamãe no Brasil. Amoooooo”, brincou uma seguidora. “O Brasil é a sua casa, Jô”, comemorou outra. “Aqui é o Brasil”, celebrou uma terceira usuária da plataforma. Muitos outros saudaram a atriz. “Bem-vinda”, comentaram.