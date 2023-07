Jordan Henderson se despede dos torcedores do Liverpool

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 17:10 Compartilhe

O capitão do Liverpool, Jordan Henderson, cujo nome é especulado no Al-Ettifaq da Arábia Saudita, se despediu nesta quarta-feira (26) dos torcedores dos ‘Reds’ em uma publicação em sua conta no Instagram.

“É difícil colocar em palavras estes últimos 12 anos e é ainda mais difícil dizer adeus”, declarou o volante inglês. “Eu sempre serei um ‘Red’. Até o dia em que eu morrer”, escreveu.

Em 12 temporadas no Liverpool, Henderson, de 33 anos, conquistou a Premier League em 2020 e a Liga dos Campeões em 2019.

“Ser o capitão do Liverpool foi uma das maiores honras da minha vida”, disse. “Desde o dia em que me deram a braçadeira, fiz tudo o que podia para me comportar como um capitão”.

“Obrigado por me permitir fazer parte deste clube. Obrigado por seu apoio nos bons e nos maus momentos”, acrescentou Henderson em sua mensagem aos torcedores.

O Al-Ettifaq é um dos clubes sauditas que estão se reforçando no mercado com nomes de destaque do futebol europeu. No início de junho, o inglês Steven Gerrard, um dos maiores ídolos do Liverpool, foi anunciado como novo treinador da equipe.

jdg/pb/tmn/dr/cb/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias