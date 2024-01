Jordan Henderson deixa Arábia Saudita e assina com Ajax

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/01/2024 - 20:47 Para compartilhar:

O ex-meia do Liverpool Jordan Henderson, que chegou à Arábia Saudita há seis meses, deixou seu clube, o Al-Ettifaq, e assinou com o Ajax, anunciou nesta quinta-feira (18) o tradicional clube holandês.

Seu contrato é “de dois anos e meio, até 30 de junho de 2026”, disse o time de Amsterdã. O jogador chegou a um acordo com o Al Ettifaq para “rescindir seu contrato”, segundo o Ajax.

“Queríamos um meio-campista com experiência e qualidade de líder. Jordan Henderson é esse tipo de jogador”, comemorou o técnico John van’t Schip no comunicado. “Sua chegada representa uma enorme contribuição para a nossa equipe. Tanto dentro como fora de campo, um jogador deste calibre é importante para os nossos muitos jovens jogadores”, destacou.

Aos 33 anos, Henderson foi capitão do Liverpool em 2020, quando os ‘Reds’ venceram a sua primeira Premier League em 30 anos, e em 2019, quando conquistaram a Liga dos Campeões.

O meio-campista inglês vinha sendo criticado pelos torcedores por sua ida para a Arábia Saudita, país onde homossexuais podem ser condenados a castigos corporais, prisão ou pena de morte, segundo a Anistia Internacional, especialmente por ter se mostrado no passado um defensor dos direitos LGBTQIA+.

Apesar dos investimentos, o Al-Ettifaq, que também conta com o holandês Georginio Wiljnaldum em seu elenco, é apenas o 8º colocado no campeonato saudita, 28 pontos atrás do líder Al Hilal, clube de Neymar.

O técnico do Al Ettifaq é o ex-jogador da seleção inglesa Steven Gerrard, que foi companheiro de equipe de Henderson no Liverpool. Corriam rumores de que ele poderia deixar o clube, mas, nesta quinta-feira, sua renovação foi anunciada até 2027.

Depois de um início de temporada catastrófico, o Ajax ocupa o quinto lugar na tabela do campeonato holandês.

