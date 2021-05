Jordan Clarkson, do Jazz, supera Ingles e Rose e vence prêmio de reserva do ano

Jordan Clarkson, armador do Utah Jazz, venceu o prêmio de Sexto Homem do Ano da NBA, em premiação anunciada pela direção da liga na noite de segunda-feira. O camisa 00 da franquia de Salt Lake City superou o seu companheiro de equipe Joe Ingles, que entregou o troféu na cerimônia virtual, e o armador Derrick Rose, do New York Knicks.

Clarkson se tornou o primeiro jogador da história do Jazz a vencer o prêmio dado ao melhor reserva da temporada regular. Ele fechou 2020-2021 com médias de 18,4 pontos, 4,0 rebotes e 2,5 assistências em 68 aparições, sendo apenas uma como titular. Nenhum jogador na liga neste ano pontuou mais que o armador com menos participações como titular.

O jogador de 28 anos recebeu 65 votos para o primeiro lugar contra 34 de Ingles em uma comissão de 100 membros da mídia especializada. Rose ficou na terceira colocação e recebeu apenas um voto como o melhor reserva da temporada.

Além dos citados acima, os outros jogadores que receberam voto foram: Jalen Brunson (Dallas Mavericks), Tim Hardaway Jr. (Dallas Mavericks), Montrezl Harrell (Los Angeles Lakers), Carmelo Anthony (Portland Trail Blazers), Chris Boucher (Toronto Raptors), Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks), Enes Kanter (Portland Trail Blazers), T.J. McConnell (Indiana Pacers), Miles Bridges (Charlotte Hornets), Shake Milton (Philadelphia 76ers), Thaddeus Young (Chicago Bulls) e Facundo Campazzo (Denver Nuggets).

Veja também