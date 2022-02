Jonathan Silva ou Hugo? Veja as alternativas que o Botafogo tem para a lateral esquerda Sem Carlinhos, que teve lesão no joelho esquerdo confirmada, técnico Enderson Moreira conta com o ímpeto de dois jovens para travarem disputa no setor

A informação de que Carlinhos sofreu uma grave lesão e se tornou uma baixa no Botafogo abriu caminho para jovens acirrarem a disputa pela lateral esquerda. Jonathan Silva e Hugo serão as opções que o técnico Enderson Moreira terá à disposição a partir do confronto com o Nova Iguaçu, marcado para a próxima segunda-feira (7), pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Embora tenha perdido um jogador com vivência, a dupla agrega alguns pontos para o Alvinegro. Por serem jovens, ambos estão ávidos por mostrarem serviço e pedirem passagem entre os titulares. Além disto, trata-se de jogadores que atuaram pela base do clube e sabem bem o nível de exigência dos torcedores.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Jonathan Silva foi o escolhido para substituir Carlinhos na partida contra o Madureira. O lateral aproveitou as brechas por seu lado e deu o passe para Raí definir a vitória por 4 a 2 no Nilton Santos.

O jogador de 23 anos teve um início promissor com a camisa alvinegra. Depois disto, transferiu-se para o futebol europeu, mas não conseguiu se firmar no Almería (ESP) e no Las Palmas (ESP). De volta ao Botafogo, é visto no clube como um jogador que tem versatilidade.

Hugo, por sua vez, tem 20 anos e rende grandes expectativas da diretoria do Botafogo. Seu vínculo com o clube foi prorrogado até 2024.

A temporada do jovem foi afetada por uma lesão na clavícula que o tirou por dois meses de campo. Aos poucos, se recuperou e foi ganhando chance entre os titulares e retomou a briga por espaço na lateral esquerda. Hugo tem a seu favor o fato de gostar de partir para cima, jogando mais avançado.

O Botafogo lidera a competição com sete pontos em três jogos. A equipe supera o Flamengo e o Vasco (que têm a mesma pontuação) no saldo de gols.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais