Jonathan Cafú aparece no BID e já pode estrear pelo Corinthians Atacante foi anunciado pelo Timão nesta segunda-feira e foi regularizado pelo clube, ficando à disposição do técnico Vagner Mancini para enfrentar o Atlético-MG

Pouco depois de o Corinthians anunciar a sua contratação, na tarde desta segunda-feira, o nome de Jonathan Cafú já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o jogador está regularizado para estrear pelo clube, dependendo apenas da condição física e da decisão de Vagner Mancini.

Cafú foi contratado sem custos pelo Timão com vínculo até dezembro de 2023. O clube ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador, que estava emprestado ao Al Hazm, da Arábia Saudita, mas pertencia ao Bordeaux, da França. No Brasil, passou por Ponte Preta e São Paulo, entre outros clubes.

O atacante já está integrado ao elenco e participa do treinamento na tarde desta segunda-feira, na reapresentação de seus companheiros após folga no último domingo. Cafú estava fazendo atividades no CT Joaquim Grava desde o fim da última semana, mas não havia sido anunciado, pois ainda restavam alguns detalhes burocráticos para serem acertados em sua contratação.

A última partida oficial de Cafú foi em 9 de setembro, pelo Al Hazm, no Campeonato Saudita, ou seja, há dois meses. Mesmo assim, se reunir condições de jogo ao longo desta semana, ele será relacionado para enfrentar o Atlético-MG, às 19h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Essa chegada de Cafú preenche o perfil que comissão técnica e diretoria buscam, de um atacante de velocidade que atue pelas pontas. No elenco, ele vai encontrar a concorrência de Léo Natel, Everaldo, Gustavo Silva e Matheus Davó. Além de Gustavo Mantuano, que só voltará a atuar em meados de 2021.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também