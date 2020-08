Jonathan Bocão lamenta expulsões e eliminação do Vitória Lateral-direito comentou sobre as expulsões que o Leão teve ao longo dos 90 e a queda na competição

A Copa do Brasil chegou ao fim para o Vitória. Na noite desta quarta-feira, o Leão foi derrotado por 4 a 3 pelo Ceará e acabou eliminado da competição nacional.

Além dos seis gols, o confronto foi marcado por confusões dentro de fora de campo. Ao longo dos 90 minutos, dois jogadores do Vitória foram expulsos (Léo Ceará e Vico), fato que, na visão de Jonathan Bocão, complicou a vida do Leão.

‘Apesar da dedicação, foram duas expulsões que complicaram. Não tem como, além de tentar fazer alguma coisa. Estamos tristes, mas agora é rever, descansar e dar sequência para o Brasileiro’, afirmou na saída de campo.

Sem a Copa do Brasil, o Vitória foca as atenções na Série B. No sábado, o adversário é o Paraná, no Barradão.

