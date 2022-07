Jonatas Faro é convidado para participar do reality ‘A Fazenda’, diz colunista

Jonatas Faro, ex-marido de Dani Winits e ex-galã da Globo, está de volta ao Brasil após uma temporada no Canadá. E, segundo a coluna de Leo Dias, do “Metrópoles”, ele é um convidados para integrar o elenco da décima quarta edição de “A Fazenda”, que tem data de estreia prevista para o dia 13 de setembro

Segundo as fontes do jornalista, ele foi sondado pela Record TV e tem até meados do próximo mês para assinar contrato com a emissora.