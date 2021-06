Jonatan Lima projeta retorno ao Brasil e comemora primeiro título como profissional: ‘Muito gratificante’ O volante também lembrou da passagem pelo futebol europeu e destacou que o 'frio congelante' foi a grande dificuldade para que se adaptasse à nova casa

Na última temporada, o Al-Mesaimeer, do Qatar, conquistou o título da Copa, que foi o primeiro da história do clube. A taça, inclusive, também foi a primeira da carreira como profissional de Jonatan Lima, ex- volante da equipe. Antes de chegar ao Oriente Médio, o jogador estava no Kremin, da Ucrânia, mas bastaram apenas nove jogos para chamar a atenção do time catariano e ser contratado. Ele não escondeu a felicidade por ter conquistado o seu primeiro título e destacou o sentimento de dever cumprido.

– Esse título é muito importante para eles, pois é a copa. Eles chegaram até falar em tom de brincadeira que o ano todo a gente não precisa ganhar mais nada, porque já estava bom. Para mim foi muito gratificante e querendo ou não é meu primeiro título como profissional. Acabar um contrato com a sensação de dever cumprido é muito gratificante, ainda mais porque joguei todos os jogos.

Na Europa, inclusive, seu primeiro time foi o PFK Lviv, da Ucrânia, onde disputou 23 jogos. Com apenas 26 anos na época, o volante destacou que o “frio congelante” foi a grande dificuldade para que ele conseguisse se adaptar à nova casa.

– A maior dificuldade foi o frio. Lá era extremante congelante e foi difícil de me adaptar. Lembro que o frio chegava a machucar – resumiu.

Jonatan Lima começou a carreira no futebol em 2006, na base do Corinthians. Por lá, teve destaque e, com apenas 15 anos, conseguiu a primeira convocação para a Seleção Brasileira sub-15. Depois do Timão, o volante ainda somou passagens por Internacional, Caxias, Guaratinguetá, Icasa e Ituano. No fim de junho, seu contrato com o Al-Mesaimeer chegou ao fim, e Lima revelou que pretende retornar ao Brasil.

– Queria poder encorajar outras pessoas que sonham em ser jogador de futebol que vem também de onde eu vim, de um bairro pobre de Salvador, na Bahia. Que possa ver aonde eu cheguei apenas com muito trabalho e esforço diário. Se eu consegui, eles também conseguem. Apenas servir de exemplo para que esses sonhos possam também se tornar realidade.

