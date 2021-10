Jonata Machado retorna ao Brasil e fala sobre passagem na Europa Com passagem pelo Botafogo-SP, ex-jogador do Locomotiv Sofia, Jonata Machado, volta ao Brasil após atuar na Bulgária

Brasileiro, com ótima passagem pelo Botafogo-SP, o volante Jonata foi mais um atleta no leste europeu, mais necessariamente no Locomotiv Sofia. Atualmente com apenas 22 anos, Jonata viu uma grande oportunidade de mudar a vida dele e da própria família, mas as promessas não cumpridas pelo clube da Bulgária, como apartamento e infraestrutura, foi algo não cumprido pelas pessoas que estavam direcionando a negociação.

O volante fez toda sua categoria de base no Botafogo-SP, atuando no elenco profissional em 2019 e 2020, ganhando grande destaque na equipe, que fez surgir o interesse do Leste Europeu. Jonata comentou o passo a passo da negociação e o que esperava da experiência na Bulgária. Na época da negociação, o atleta abriu mão dos valores contratuais com o Botafogo-SP, deixando 20% de uma venda futura com o clube que acolheu o jogador desde o início deste sonho.

– A proposta surgiu em meio a outras ofertas, era uma oportunidade que iria mudar a vida da minha família e este sempre foi o meu principal objetivo. Sempre fui sonhador, queria buscar o melhor pra mim e para todos que me apoiaram. Quando assinei contrato, me fizeram várias promessas como apartamento, carro, oportunidades na equipe, infraestrutura, mas isso nunca aconteceu de fato. Continuei me esforçando muito, pois sei que Deus tem um propósito muito maior pra mim. Obstáculos são aprendizados e quero retornar aos gramados ainda mais forte do que quando saí do Brasil. – disse o atleta.

Jonata fala com muito carinho do período em que atuou pelo Botafogo-SP. No ano de 2019, o jovem atleta esteve presente na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Paulistão. Com as boas atuações nas duas competições, Jonata ganhou chances no time de cima, onde conseguiu fazer 11 jogos, somando os primeiros 705 minutos como atleta profissional de futebol.

Já nos anos de 2020/21 foi o período de consolidação no futebol profissional. Jonata integrou a equipe de cima, com 19 jogos no ano, somando 1006 minutos; dentre eles Série B, Campeonato Paulista e Copa Paulista daquele ano, desempenhos que despertaram a atenção dos clubes europeus. Com 22 anos de idade, Jhonata está prestes a conseguir a cidadania europeia e desperta interesse de clubes no cenário nacional.

