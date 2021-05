Jonas faz boletim de ocorrência após cachorro ser morto por rottweiler

O modelo Jonas Sulzbach contou em suas redes sociais que abriu um boletim de ocorrência contra o dono do cachorro que atacou e matou Marsh, o cachorrinho dele com a ex-BBB Mari Gonzalez.

“BO feito e já temos o endereço do dono do rottweiler. Uma tragédia dessas não pode acontecer e ficar por isso mesmo”, escreveu ele, com imagem de trecho do documento, que cita omissão cautela na guarda/condução animal, lesão corporal e dano.

O cachorrinho Marsh, de Jonas e Mari, foi atacado por um rottweiler durante um passeio no domingo (16). Em um post emocionado nesta segunda-feira (17), Mari, ex-sister do BBB20, disse que daria a vida pelo animal, um lulu-da-pomerânia, e publicou um álbum de fotos dele, algumas ao lado do marido, .

“Eu tô acabada porque você se foi, tá doendo tanto, só Deus pra me ajudar! Muitas coisas eu já entendo mas pra mim ainda é difícil aceitar a perda”, desabafou a ex-BBB. “Vou escrever aqui porque não tenho condições de falar. Ontem eu estava me arrumando para live, Jota e minha sogra foram passear com os três, no meio do passeio um rottweiler se soltou e atacou Marsh”, contou ela no Stories.

“Jota e minha sogra fizeram de tudo, até o Bud (outro cão de Mari) tentou defender. Fomos para o hospital imediatamente, a médica ainda conseguiu conter a hemorragia, mas ele não resistiu”, revelou ela. “Peço que orem por nós pois está muito difícil aceitar tudo isso, estamos destruídos”, confessou.

