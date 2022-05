Jonas é retido em Portugal e descobre que está sendo investigado Jogador foi avisado de que seu antigo contrato com o Benfica está sob investigação

O ex-atacante do Grêmio e Benfica, Jonas, de 38 anos, foi retido nesta segunda-feira (30), em Lisboa, Portugal. O ex-jogador foi abordado no desembarque no aeroporto internacional da cidade, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do governo português, após um alerta da Autoridade Tributária.





Jonas não foi formalmente detido. Ele foi acompanhado por dois inspetores do órgão, e foi avisado de que seu antigo contrato com o Benfica está sob investigação da ‘Operação Fora de Jogo’. Ele foi liberado e deve ser intimado a prestar mais informações sobre o assunto em breve.

Segundo informações da CMTV, foi aplicada uma medida de coação mais leve a Jonas, o Termo de Identidade e Residência. De acordo com a constituição portuguesa, o recurso limita a liberdade do acusado obrigando-o a não mudar de residência ou comparecer perante as autoridades se for notificado.

A imprensa portuguesa aponta que 48 pessoas e 34 contratos de clubes da liga são investigados. Além de Jonas, outro brasileiro está na mira da investigação: o meia Bruno César, por causa do vínculo firmado com o Sporting. Recentemente, o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, foi detido, pela venda de Éder Militão ao Real Madrid.

Jonas defendeu o Benfica por cinco temporadas. Ele disputou 183 jogos, fez 137 gols e conquistou quatro taças. O atacante pendurou as chuteiras em 2019, aos 35 anos.

