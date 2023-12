Jonas Brothers vêm ao Brasil em 2024, afirma jornalista

Noite feliz para os fãs de Jonas Brothers: segundo o jornalista José Norberto Flesch, o trio trará a turnê “The Tour” ao país em 2024.

Ainda sem datas ou cidades definidas, as apresentações devem acontecer em abril do ano que vem.

Essa é a primeira vez dos irmãos Joe, Nick e Kevin Jonas no país desde 2013, quando se apresentaram com em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

O anúncio, no entanto, já era esperado por fãs dos irmãos. Recentemente, durante um show em Boston, nos EUA, Joe chamou um fã brasileiro ao palco e prometeu: “Nos vemos no Brasil em breve”. Relembre:

🎥 [LEGENDADO] Legendamos para vocês essa interação maravilhosa de Joe Jonas com o fã brasileiro Emerson, no show de ontem (15) da #TheTour. Promessa é dívida, viu, Joe? Te esperamos aqui no Brasil em breve 😜💛 pic.twitter.com/rFFXB1vR37

— Joe Jonas Brasil (@joejonasportal) August 17, 2023