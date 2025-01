Jonas Bloch e Regina Braga vivem um casal fora dos padrões em ‘Viva a Vida’

Jonas Bloch e Regina Braga vão viver um casal fora dos padrões em “Viva a Vida”, longa dirigido por Cris D’Amato e produzido por Julio Uchôa que estreia nos cinemas em 30 de janeiro.

Na trama, Ben e Hava se apaixonaram na juventude e decidiram viver seus dias com intensidade e novidades. Hava abandona a família no Brasil para viver uma aventura ao lado de seu amor, mas, com o passar dos anos, ela vê o marido se acomodar na rotina e adotar um estilo de vida tranquilo (até demais).

Quando ela desaparece sem deixar vestígios, Ben vai precisar se reconectar com seu espírito corajoso para encontrá-la. Para encarar essa nova jornada, ele contará com a ajuda de Gabriel (Rodrigo Simas) e Jéssica (Thati Lopes), seus parentes distantes.

“Viva a Vida” é uma produção da Ananã Produções, em coprodução com a Claro, e conta com investimento do BRDE/FSA, ANCINE e patrocínio do Banco Daycoval.