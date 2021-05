Jon Jones se une a renomado promotor para ‘disputa’ nos bastidores contra UFC e Dana White Em busca de valorização financeira e travando "batalha" nos bastidores contra o UFC e Dana White desde o ano passado, Jon Jones sela parceria com renomado promotor do Boxe, que promete elevar a carreira do ex-campeão meio-pesado

Sem lutar há mais de um ano, Jon Jones ganhou um importante aliado em sua disputa nos bastidores visando uma valorização financeira no UFC, por meio de Dana White, com quem vem em rota colisão desde o ano passado. Na última quarta-feira (26), o ex-campeão meio-pesado anunciou, através de suas redes sociais, que contratou Richard Schaefer, renomado promotor de boxe, que ao longo dos últimos anos, atuou como CEO da “Golden Boy Promotions”, como seu novo conselheiro.

Na Golden Boy, empresa fundada por Oscar De La Hoya, lenda do Boxe, Richard comandou inúmeros eventos promovidos pela organização e se destacou pelos lucros em vendas de pay-per-view para a franquia. Jones conta com a experiência do promotor para, enfim, ser melhor valorizado pelo UFC e se tornar um dos lutadores mais bem recompensados financeiramente dentro da maior organização de MMA do mundo.

– Eu contratei Richard Schaefer como meu conselheiro. Richard tem estado nos espaços de combate por mais de 20 anos e organizou alguns dos maiores eventos de pay-per-view globais neste período. Gente como Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya, Canelo, Hopkins, Barrera e Marquez lideraram os empolgantes eventos que Richard promoveu e produziu. Seu conhecimento e experiência na indústria de pay-per-view e esportes de combate é incomparável. Estou empolgado para embarcar nesse próximo capítulo da minha carreira, enquanto continuo a consolidar meu lugar na história como um dos maiores com Richard como meu conselheiro. Mal posso esperar para dar aos meus fãs e ao esporte as lutas que eles querem ver – anunciou Jon Jones, através de sua conta oficial no Twitter.

Além de ajudar na questão de tornar Jon Jones uma das principais estrelas do Ultimate em termos esportivos e financeiros, Richard Schaefer pode ser importante na negociação para a aguardada luta entre “Bones” e Francis Ngannou, atual campeão peso-pesado da organização. Desde o ano passado, o ex-detentor do título dos meio-pesados flerta com a possibilidade do confronto acontecer, mas não entrou em um acordo financeiro com o UFC e Dana White. O promotor, em entrevista ao programa “Fight Nation” revelou que encarar Ngannou é um dos grandes objetivos de Jones para se tornar o número 1 da divisão até 120kg.

– Há uma grande luta por aí, a luta contra Ngannou. Essa é a luta que todos querem ver. É isso que os fãs de luta querem ver, não apenas os fãs do UFC. Essa é a minha tarefa, verificar se há uma maneira de realizar essa luta e representar Jones, a lenda, contra o UFC. Dana e eu temos um ótimo relacionamento. Nós nos respeitamos, nos conhecemos há muito tempo. Vocês viram isso com os comentários dele também. Eu o respeito, ele me respeita. Eu conheço o negócio de pay-per-view tão bem quanto ele. É uma questão de encontrar um terreno comum. Nos encontraremos em breve para ver se podemos estruturar um acordo com o qual todos possam aceitar. Os melhores negócios são aqueles em que ninguém está feliz. Isso é o que vou tentar fazer. Tenho uma tarefa, que é entregar essa luta a Jones e farei o que puder para isso acontecer com base na minha experiência e no meu ótimo relacionamento com Dana. Isso vai se transformar no que eu acho que pode ser o o maior evento pay-per-view do UFC de todos os tempos – disse Richard, que já recebeu elogios de Dana White nos últimos anos.

